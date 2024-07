Luva de Pedreiro descumpre ordem judicial e tem contas bloqueadas

O influenciador Luva de Pedreiro perdeu o acesso de suas contas de maneira preventiva. Isso porque a Justiça optou por bloqueá-las depois que houve um descumprimento de uma ordem pelo produtor de conteúdo. Tal decisão se refere a um processo em que há uma disputa entre ele e seu antigo empresário, Allan Jesus.

No caso, Luva de Pedreiro sofreu bloqueio de R$ 5,2 milhões em 12 contas. Isso inclui as específicas com movimentação de investimentos e que contém ativos. A única que ainda não sofreu entrave foi a de salário. Assim, o influenciador tem até o dia 31 de agosto para cumprir a exigência da Justiça. Caso o contrário, haverá uma extensão do decreto.

A decisão judicial ocorreu por unanimidade de votos dos desembargadores, que integram a Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Tjrj). Afinal, Luva de Pedreiro não expôs os seus ganhos brutos há quase um ano como solicitado.

“Assim, determina-se que o réu apresente e informe o extrato de suas contas bancárias dos últimos 12 meses (de todos os bancos nos quais possua conta), observado o artigo 79, do NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena de se aplicar multa de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ordem direta às instituições para a devida apuração. Determina-se ainda que se oficie às empresas/instituições indicadas na petição do id.72948474 (fl. 3 e 4), para que informem acerca dos contratos com o réu (objeto, vigência, valores, etc), bem como dos valores a ele pagos, e como foram (com indicação do meio de pagamento) e que eventualmente ainda serão pagos”, detalha a decisão.

Disputa judicial entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário

Em setembro de 2023, a Justiça fez um pedido para conseguir a quebra de sigilo bancário de Iran Santana, o Luva de Pedreiro. Tal situação já durante a briga judicial com seu antigo empresário, Allan Jesus. Desse modo, teriam que ser entregues todos os extratos de suas contas bancárias nos últimos 12 meses. Bem como os contratos de parceria com empresas, as quais ele concretizou parcerias.

A briga judicial entre Iran e Allan Jesus já ultrapassou um ano. Aliás, a decisão judicial vigente exige que o produtor de conteúdo digital precisa transferir mensalmente 30% dos seus lucros para seu antigo representante. Isso deve ocorrer até que se atinja os R$ 5,2 milhões, exatamente o valor da multa rescisória por quebra de contrato unilateral. No entanto, segundo análise dos poucos extratos entregues até o momento não correspondem a uma condição financeira capaz de cumprir o acordo.

Tanto que nos últimos meses, os depósitos por parte do Luva de Pedreiro atrasaram ou foram inferiores aos seus ganhos anteriores. Mesmo com as publicidades em que ele compartilhou em suas redes sociais, ele fez o envio de R$ 3 mil. No caso em um dos meses do primeiro semestre do ano passado, de acordo com informação do jornal “Extra”. Além disso, em alguns meses não houve sequer depósito de quantia na conta que a Justiça estabeleceu. Com isso, a justificativa foi que Iran não teria conseguido lucros suficientes.

Em um primeiro momento, no acordo que ainda passará por julgamento, Luva teria que indenizar Allan Jesus em R$ 5,4 milhões. Montante que representa a cláusula de rescisão contratual de maneira unilateral da parceria. Até fevereiro do ano passado, o influencer já havia pago R$ 718.616,83.

