Corinthians tenta evitar marca negativa histórica no Brasileirão

O Corinthians encara o Grêmio nesta quinta-feira (25/7), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias seguidas, o Timão tenta confirmar o bom momento e evitar uma marca negativa. Afinal, caso não vença o Tricolor Gaúcho, o clube do Parque São Jorge vai registrar seu pior desempenho de primeiro turno, na história dos pontos corridos.

No atual momento, o Corinthians está com 18 pontos e na 14ª colocação do Brasileirão. Embalado por duas vitórias seguidas, o Timão deixou a zona de rebaixamento. Contudo, o bom desempenho recente não apaga o aproveitamento ruim da equipe na competição.

O pior desempenho do Timão em um primeiro turno foi na temporada de 2006, quando o clube conquistou apenas 20 pontos em 19 rodadas. O Alvinegro encerrou a primeira metade do campeonato na penúltima colocação. Apesar disso, o clube conseguiu evitar o rebaixamento.

Já em 2007, ano em que acabou rebaixado, o Corinthians encerrou o primeiro turno com 26 pontos, na 13ª colocação. O desempenho ruim aconteceu justamente na segunda metade da competição, causando o descenso.

Até mesmo no ano passado, o clube conquistou 24 pontos nas primeiras 19 rodadas do Brasileirão e teve um desempenho melhor que o atual. Apesar de virar para o segundo turno na 13ª colocação, o Corinthians brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas.

Agora, um triunfo contra o Grêmio é visto como crucial também pelas condições do adversário na tabela, que atualmente está na 18ª posição. Contudo, mesmo com a vitória, o Timão a classificação será a segunda pior em 18 edições de Campeonato Brasileiro. Algo que liga o alerta dentro do clube.

