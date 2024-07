Seabra analisa opções para a zaga do Cruzeiro no duelo contra o Botafogo

O Cruzeiro já virou a chave. Após a vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, na noite de quarta-feira (24), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa já pensa no Botafogo. O duelo contra o Glorioso será no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. E o técnico Fernando Seabra tem uma grande preocupação.

No confronto diante do time de Caxias do Sul, o zagueiro Zé Ivaldo, um dos principais nomes do Cruzeiro na temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo. Sem Zé Ivaldo, a tendência é que o Lucas Villalba seja a opção.

Outra situação que pode acontecer é a escalação de Jonathan Jesus. Contratado recentemente, o atleta ainda não fez sua estreia. No entanto, somente momentos antes da partida Seabra vai confirmar a opção.

Neris também já entrou em outras ocasiões. Todavia, esse atleta está em fase final de negociação para deixar o Vitória. Isso deve ser confirmado nas próximas horas, portanto, o time celeste já não pode contar com o defensor.

Com a vitória sobre o Juventude, afinal, o Cruzeiro ficou na quinta colocação do torneio nacional, com 32 pontos.

