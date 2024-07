SBT faz oferta de R$ 2,6 bilhões à Liga Forte União para transmitir jogos da Série A

O SBT enviou uma proposta à Liga Forte União pelos direitos de transmissão de 38 jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro por ano. Caso haja um acordo seria a primeira vez que a empresa exibiria o torneio desde que passou a ter o formato de pontos corridos em 2003. A intenção é que a parceria inicie já em 2025 e tenha duração por cinco anos. Segundo informação do jornal “A Folha de São Paulo”, o investimento total do veículo para concretizar o vínculo é de R$ 2,6 bilhões. A expectativa é a de que haja um desfecho positivo nas próximas semanas.

O SBT desembolsaria R$ 520 milhões a cada ano. Aliás, o principal atrativo para a emissora é a possibilidade de a Liga Forte União disponibilizar jogos exclusivos apenas para a TV aberta. Além disso, o Corinthians chegou a um acordo para integrar o bloco. Ainda por cima o clube representa a equipe mais popular de São Paulo, exatamente o principal mercado do segmento no país.

Planos do SBT e da Liga Forte União

O planejamento da Liga Forte União é que as partidas que terão exibição em TV aberta deem início as rodadas. No caso, com a transmissão, às 19h30, nas quartas-feiras, ou às 16h, aos sábados. Tal cronograma é visto como um ponto positivo pelo SBT. Caso haja um desfecho positivo nas negociações, a emissora pretende vender o pacote comercial no mesmo patamar da Globo, com relação ao futebol nacional. Levando em consideração os próximos dois anos, o veículo teria disponível 53 datas com times brasileiros sendo atrações. Afinal, a TV de Silvio Santos já transmite a Sul-Americana nas noites de terça-feira.

Em comparação, a Rede Globo conta com 58 datas permanentes no que inclui Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A Liga Forte União deseja avançar nas tratativas com o SBT nos próximos dias. O bloco de clubes ainda oferece no mercado mais dois pacotes para TVs fechadas.

Concorrência de outras emissoras

A Record é mais uma interessada, porém ainda não encaminhou uma proposta. Enquanto isso, a Globo vai priorizar os pacotes para Tvs fechadas, pois na aberta focará em transmitir os jogos em casa de equipes como Flamengo e Palmeiras. Clubes que tem um acordo com a Libra. Na Série A, a Liga Forte União representa Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Na Segunda Divisão agrega América Mineiro, Avaí, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Goiás, Vila Nova, Operário-PR e Sport. Em outras divisões inferiores abrange CSA, Figueirense, Londrina e Tombense.

O SBT confirmou que está em negociações para adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Contudo, não tornou público os valores.

“O SBT tem sim interesse, como em todas as grandes oportunidades, e está negociando. Mas não abre valores”, indicou em comunicado.

