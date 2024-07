Museu da Pelada celebra os 30 anos do tri carioca do Vasco

Os vascaínos voltarão 30 anos no tempo durante o próximo Gigantes do Museu. Afinal, ídolos que fizeram história no tri carioca do Vasco, em 1994, serão as estrelas do evento promovido pelo Museu da Pelada. Entre eles, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, William, Luisinho Quintanilha, Leandro Ávila, Valdir Bigode e Jair Pereira já confirmaram presença. O encontro será na Cobal do Humaitá, nesta terça-feira (30), às 19h, com entrada gratuita.





Dessa forma, Alexandre Torres, zagueiro que também venceu a Mercosul em 2000, vai se juntar a William, talentoso meia que foi peça-chave no tri. O experiente técnico Jair Pereira também vai marcar presença, assim como Luisinho Quintanilha, o volante mais vitorioso da história do Cruz-Maltino.

Além disso, Ricardo Rocha, capitão do tri, Leandro Ávila, volante revelado no Vasco, e Valdir Bigode, grande goleador e destaque daquela equipe, completam esse timaço.

Valorizar a memória do futebol

O evento tem o objetivo de valorizar a memória do futebol e resgatar a sua poesia perdida. Assim, graças ao perfil democrático da pelada, todos têm seu momento de brilhar no Museu, idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese: de gandulas a dirigentes, de árbitros a torcedores fervorosos, de ex-jogadoras a árbitras.

“A missão vai além de preservar a história, agindo no presente e garantindo que o legado continue para as gerações futuras. A função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol,” diz Pugliese.

Com uma plataforma de conteúdo robusta, que conta com mais de mil matérias e entrevistas, o Museu da Pelada registra encontros inesquecíveis com figuras icônicas da história do futebol e das peladas – o berço de todos os craques.

Serviço:

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 446 e 448

Data: 30/07/24, às 19h

