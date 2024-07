São Paulo acerta contratação de promessa peruana para o Sub-20

O São Paulo acertou a contratação do atacante peruano Arnold Cotito, de 18 anos, do Sporting Cristal. O jogador chegará por empréstimo e, a princípio, fará parte da equipe sub-20 do Tricolor. Contudo, o período que o atleta permanecerá no clube brasileiro acabou não sendo divulgado.

O acerto da negociação foi informado pelo próprio Sporting Cristal em suas redes sociais nesta quinta-feira (25). Aliás, de acordo com o próprio clube peruano, o São Paulo terá uma opção de compra após o final do período de empréstimo.

Cotito está sendo apresentado como um jogador veloz, que pode jogar pelo meio ou pela direita do ataque. Ele tem passagem pelas seleções de base de seu país. Contudo, ele não chegou a atuar pelos profissionais do Sporting Cristal.

No Brasil, Cotito disputará a segunda fase do Paulista, no qual o Tricolor Paulista lidera o Grupo 18, e o Brasileiro, onde a equipe faz má campanha e ocupa a 17ª colocação. Entretanto, o grande objetivo do jogador é disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025.

