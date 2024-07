Thiago Santos recebe terceiro amarelo e desfalca o Fluminense no domingo

Depois de vencer o Palmeiras, no Maracanã, o Fluminense voltará a atuar longe do Rio de Janeiro no próximo domingo (28). Assim, o Tricolor mede forças com o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém terá um desfalque certo.

Trata-se de Thiago Santos, que teve ótima atuação diante do Alviverde, porém recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo com o Massa Bruta. O jogador teve bons números nos desarmes e antecipações e ao lado de Thiago Silva, não deu espaço para o ataque adversário, que pouco incomodou a meta de Fábio.

A tendência, portanto, é que o técnico Mano Menezes promova a estreia de Ignácio, que chegou vindo do Sporting Cristal, do Peru, e ficou no banco de reservas nesta quarta-feira (24). Felipe Melo, por sua vez, ainda se recupera fisicamente depois de uma lesão na panturrilha direita e ainda não se sabe se terá condições.

Manoel é outro defensor que se recupera de uma lesão e pode ficar de fora. Antônio Carlos, por sua vez, ficou no banco de reservas contra o Palmeiras e também é uma opção. Por outro lado, Guga volta de suspensão de deve ser relacionado como opção na lateral-direita.

Com o resultado, a equipe, agora, soma 14 pontos e está apenas a três do Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento. No entanto, tem um jogo a mais que o adversário. Mesmo assim, a boa notícia é que o time venceu a segunda consecutiva e mais uma vez não teve sua defesa vazada, com a presença de Thiago Silva. Além das boas entradas de Nonato, Serna e Marcelo (no meio de campo).

