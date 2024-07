James Rodríguez na mira de clube italiano

Eleito o melhor jogador da Copa América 2024, James Rodríguez negocia a rescisão de contrato com o São Paulo e está sendo especulado por vários clubes do futebol europeu. Dessa maneira, segundo informações do site italiano ‘Tuttomercato’, a Lazio quer reforçar a posição de meio-campo ofensivo após as saídas de Luis Alberto e Kamada, e o colombiano é um dos principais alvos.

No entanto, o problema é o salário alto do jogador, que recebe cerca de 3,5 milhões de euros por ano (R$ 21 milhões). Mesmo assim, Cristian Ledesma, antigo capitão da Lazio, acredita que o clube deveria fazer esse esforço para trazer o meia.

“Acho que James Rodríguez mostrou a todos na última Copa América que ainda está em boa forma. Estamos falando de um jogador de grande qualidade que pode fazer a diferença. Se é uma sugestão ou não, não sei, mas estamos falando de um atleta de nível internacional que pode elevar a qualidade da Lazio. James Rodríguez, mesmo que seja um sonho, é o mais experiente e talentoso entre os outros alvos”, explicou o ex-jogador em entrevista à ‘Tag24’.

James Rodríguez decepcionou pelo São Paulo

Durante sua passagem pelo São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada, marcando um gol. Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu se firmar como titular da equipe. Trabalhou sob a direção de três treinadores diferentes no Tricolor — Dorival Junior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía —, porém teve poucas oportunidades de se destacar.

No total, foram 22 partidas disputadas, com dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Embora tenha feito parte do grupo, não entrou em campo na conquista da Copa do Brasil sob o comando de Dorival. Neste ano, sob Thiago Carpini, ele não viajou com o time para Belo Horizonte na disputa da Supercopa do Brasil, onde o Tricolor venceu o Palmeiras no Mineirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.