Ameaças a Di María: polícia da Argentina prende suspeitos

Dois homens foram presos em Rosário, na Argentina, suspeitos de ameaçarem o jogador Angel Di María. De acordo com fontes oficiais, Ricardo ‘Rengo’ Ficadenti, de 30 anos, e Sergio ‘Bebe’ Di Vanni, de 43, foram os mentores dos ataques contra o atleta, atualmente sem clube.

Conforme informações do Ministério da Segurança da província de Santa Fé, a dupla faz parte do ‘grupo brava do clube Newell’s Old Boys’, equipe rival do Rosário Central, que buscava repatriar Di María. Eles foram detidos em um carro por ordem do promotor Pablo Socca, que investiga as ameaças ao jogador, ocorridas em março.

A intimidação foi realizada em um bairro privado da periferia de Rosário. Um homem e uma mulher lançaram uma sacola que continha um cartão com a legenda ‘Familia Di María’ e um bilhete que dizia ‘Nem mesmo (Maximiliano) Pullaro vai te salvar’, em referência ao governador de Santa Fé. Contudo, a dupla acabou presa pela ação.

Operação após a prisão de Ficadenti e Di Vanni

De acordo com declaração de um porta-voz da segurança à AFP, foram realizadas sete operações logo após a prisão de Ficadenti e Di Vanni. Elas culminaram na apreensão de ‘mais de 20 milhões de pesos’ (pouco mais de R$ 120 mil) e oito celulares. Anteriormente, Ficadenti, inclusive, já registrava problemas com a Justiça após ter sido acusado de participar do assassinato do então chefe de uma torcida organizada do Newell’s, Nelson “Chivo” Saravia, morto a tiros em outubro de 2021

Esposa de Di María, Jorgelina Cardoso declarou na última semana que os detalhes de conhecimento público sobre a ameaça não estão 100% divulgados.

“Não é bobagem, as pessoas sabem metade disso, aconteceram coisas que não são conhecidas. É muito delicado e muito ‘pesado”, disse a companheira do jogador.

Futuro de Di María

Di María segue com o futuro em aberto após o fim de seu contrato com o Benfica. No entanto, o presidente do Rosário Central, Gonzalo Belloso, revelou na última segunda-feira (22) que ‘Fideo’, como o jogador é conhecido em seu país, decidiu não voltar a jogar pelo clube local pois existe “falta de garantias de segurança”. Por causa deste motivo, ele deve seguir no clube português.

