Palmeiras fecha turno com retrospecto negativo contra os cariocas

Na noite da última quarta-feira (25), o Palmeiras encarou o Fluminense no Maracanã e acabou derrotado por 1 a 0. O placar negativo deixou a equipe de Abel Ferreira na terceira colocação, com 33 pontos e um sinal de alerta ligado para a sequência da temporada.

Nos quatro jogos contra o futebol carioca na primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu apenas o Vasco da Gama, que vivia um período de crise na época do confronto. Triunfo de 2 a 0 do Verdão.

Quando o Alviverde mediu forças diante do Flamengo, Botafogo e Fluminense, a história foi bem diferente. Contra o Fla, dentro do Allianz Parque, futebol pobre e empate sem gols. Quando encarou Bota e Flu derrotas por 1 a 0 e sentimento de frustração.

Para deixar a situação mais dramática com Abel Ferreira e cia, o Verdão terá um mês de agosto repleto de decisões. Além disso, seus adversários na Libertadores e Copa do Brasil serão Botafogo e Flamengo, respectivamente.

Vale citar, que no Campeonato Brasileiro, onde a equipe ainda aparece entre os três melhores na classificação, os seus dois rivais pelo título, atualmente, são Botafogo e Flamengo. Sendo assim, para buscar taças no segundo semestre de 2024, o Palmeiras terá que melhorar e muito o seu desempenho contra os cariocas.

