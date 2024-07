Gabigol, do Flamengo faz postagem e fãs apontam indireta para Mauro Cezar

Gabigol, atacante do Flamengo, foi novamente tema de debate, desta vez nas redes sociais. Primeiro, o camisa 99 compartilhou uma postagem do jornalista Mauro Cezar no X e depois fez um comentário que a web considerou como indireta.

O comunicador, aliás, afirmou que a renovação do jogador no clube carioca era exagerada e classificou alguns problemas de Gabi em sua passagem pelo Flamengo.

“Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa (a meu ver, exagerada até) se colocadas na balança suas péssimas atuações x raros bons momentos, como o de ontem. Sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. Direito que o jogador tem”, disse Mauro Cezar.

Todavia, o jogador respondeu: “Seis anos querendo atenção, vamos dar atenção a quem quer atenção (risos)! Para que está feio!” – escreveu Gabigol.

Torcedores do Flamengo saem em defesa de Gabigol

Os torcedores do Flamengo saíram em defesa do jogador, e ele mesmo publicou estatísticas em que mostra 200 participações em gols desde sua chegada ao rubro-negro em 2019. A internet também brincou com o fato de Mauro Cezar ser conhecido por bloquear usuários nas redes e afirmou que não estavam vendo a briga por completo.

