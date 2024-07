Garro vibra com boa fase e comenta sobre interesse do River Plate

Nesta quinta-feira (25), o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do Alvinegro na partida é Rodrigo Garro, que evitou uma derrota da sua equipe com um golaço de fora da área nos minutos finais.

Na saída de campo, o camisa 10 do Alvinegro comentou sobre o momento do time com Ramón Díaz e admitiu que vive a melhor fase desde a sua chegada ao clube.

“Creio que é um momento bom da equipe, não do Garro. A equipe está fazendo um bom trabalho, com intensidade, estou jogando mais em minha posição, agora estou mais próximo do gol, pelo motivo que Corinthians me contratou. Hoje estou triste, era uma partida para ganhar, não adianta lamentar, temos que levantar a cabeça e seguir. Creio que fizemos um bom trabalho.”

Garro descarta o River Plate

Garro também falou sobre o River Plate, clube que demonstrou interesse em sua contratação. Porém, o meia-armador deixou claro que não pretende encerrar o seu vínculo dentro do Alvinegro.

“Eu estou em Corinthians, jogo no Corinthians, é a única coisa que posso dizer. Sou jogador do Corinthians e não tenho mais o que dizer. É um grande clube para ter outras coisas na cabeça. Agradeço ao carinho da torcida.”

