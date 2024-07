Ituano x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (26), o Ituano, que está na zona de rebaixamento e soma apenas 12 pontos, enfrenta o Vila Nova em um duelo de opostos pela 18ª rodada da Série B. O time de Goiânia é o segundo colocado e briga por acesso.

Onde assistir

Os canais Sportv e Premiere transmitem a partida.

Como chega o Ituano

Sob o comando de Alberto Valentim, o Galo de Itu tem em vista deixar as últimas posições e precisa de uma reação urgente na competição. Assim, deve ter no ataque Salatiel e Zé Eduardo. No geral, o Ituano venceu apenas três vezes em 19 rodadas.

Como chega o Vila Nova

Novamente brigando pelo acesso na Série B, o clube de Goiânia não quer dar chance ao azar. Desse modo, o time contará com o retorno do atacante Henrique Almeida, que jogará no lugar de Emerson Urso.

ITUANO X VILA NOVA

Série B – 2024 – 18ª rodada

Data e horário: 26/7/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior.

ITUANO: Saulo; Léo Oliveira, Claudinho, Wálber e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Vinícius Paiva, Salatiel e Zé Eduardo. Técnico: Alberto Valentim.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Quintero, Marcondes (Guilherme Lacerda) e Rhuan; Ralf, Cristiano e Arilson; Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Clovis Amaral da Silva – ambos de PE

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

