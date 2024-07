Até o fim: Flamengo conquista vitórias nos últimos minutos no Brasileirão. Confira!

Intensidade até o fim. O Flamengo precisou de muita intensidade para buscar vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. Uma delas foi contra o Vitória, na quarta-feira (24), quando conseguiu o gol do triunfo aos 45 minutos do segundo tempo. Esse, aliás, tem sido um cenário recorrente em jogos do time carioca no Brasileirão.

No total, o Flamengo marcou gols decisivos após os 40 minutos do segundo tempo em seis partidas do Brasileirão. Desses, cinco foram para vitórias, e um para empate.

Veja a lista

14/04 – Flamengo x Atlético-GO | gol da vitória aos 58′

16/06 – Flamengo x Athletico | gol de empate aos 53′

20/06 – Flamengo x Bahia | gol da vitória aos 49′

23/06 – Flamengo x Fluminense | gol da vitória aos 41′

20/07 – Flamengo x Criciúma | gol da vitória aos 44′

24/07 – Flamengo x Vitória | gol da vitória aos 45′

Em resumo, o Flamengo conseguiu, com os gols após os 40 minutos do segundo tempo, conquistar 11 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Sem esses gols, o Mais Querido poderia estar na oitava posição.

Atualmente, a equipe rubro-negra, que encara o Atlético-GO no domingo, é o segundo colocado, com 37 pontos. O Botafogo, líder, tem 4o. Mas, vale ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.