Palmeiras deve priorizar copas e ter time alternativo no Brasileiro

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Vitória, neste sábado (27), às 19h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular. Não por questão técnica, suspensão ou lesão, mas sim para preservar seus principais atletas.

Isso porque o Verdão já começa a olhar com outros olhos nas próximas semanas, quando retorna a Copa do Brasil e a Libertadores. A intenção da comissão técnica é priorizar os mata-matas, mas sem deixar o Brasileirão de lado, apenas com uma equipe mais alternativa.

“Vamos ter que fazer mudanças em jogos, os outros (clubes) também. Vamos ter que ver os dias de jogos, descanso, viagem. Nós pensamos e vamos ver se os jogadores vão estar bem ou não, gostamos de ouvir os jogadores para ter uma ideia. Não sei quem estará disponível contra o Vitória. Agora vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões. Mata-mata não dá para errar, e no campeonato ainda falta mais 19 rodadas”, disse João Martins, após a derrota para o Fluminense.

Quem pode ganhar chance no Palmeiras

Para o duelo contra o Vitória, Abel Ferreira pode fazer mudanças importantes. A primeira é por obrigação. Raphael Veiga está suspenso e terá que ficar fora do embate. Além disso, nomes como de Zé Rafael, Dudu e Felipe Anderson devem ser preservados por conta de cansaço muscular.

Em contrapartida, outros nomes como de Rômulo, Maurício e Richard Ríos devem ganhar chances. Estêvão, que retorna após lesão, também vai ganhar minutos para recuperar seu ritmo de jogo.

Abel Ferreira ainda não definiu quem são seus 11 titulares na temporada. Contudo, nas próximas semanas, o Palmeiras deve ter sim um time para Copas e outro para o Brasileirão.

