Dodô segue ‘esquecido’ no Santos e é oferecido ao Grêmio

O Santos ainda não sabe o que fazer em relação a situação de Dodô. O lateral-esquerdo ficou ”esquecido” na Vila Belmiro e o Peixe ainda procura uma solução para o jogador. Contudo, o Alvinegro Praiano tem como prioridade arranjar um novo clube para o atleta, principalmente visando aliviar sua folha salarial.

Recentemente, ele foi oferecido ao Grêmio, que mesmo enxergando uma oportunidade de negócio, tem dúvidas em relação a questão física do atleta. Assim, o Imortal deixou a situação em espera enquanto analisa outros nomes. O jogador está inscrito na Série B do Brasileirão, mas não foi relacionado para nenhum jogo.

Dodô treina com o elenco principal, mas vive indefinição de futuro já que vinha tendo problemas físicos constantes e recebe um salário mais alto. Ele chegou ao Peixe em julho do ano passado e assinou até o final de 2025. No começo do ano ele chegou a ficar afastado e treinar separado do elenco, mas acabou reintegrado por necessidade e falta de peças na lateral-esquerda.

Contudo, ele não entrou em campo em nenhum momento nesta temporada. Escobar é o dono da posição, Hayner e Rodrigo Ferreira podem atuar improvisados e Fábio Carille ainda conta com o jovem Souza para o setor. Nos últimos dias, Dodô ficou fora até dos jogos-treinos que o Santos realizou, indicando que realmente está fora dos planos do clube.

Assim, o lateral segue atrás de um novo clube para atuar. Além do Grêmio, o jogador também acabou sendo oferecido ao São Paulo, mas que recusou a oferta.

