Flamengo domina média de público do Brasileirão 2024

A maior torcida do mundo prova ano pós ano que faz a diferença e em 2024 não seria diferente. Pela terceira temporada consecutiva, o Flamengo encerrou o primeiro turno liderando a média de pagantes como mandante, com 51.235 mil torcedores. O Rubro-Negro comercializou mais de 460 mil ingressos neste período entre jogos no Maracanã e no Mané Garrincha.

O Flamengo disputou oito partidas como mandante no Maracanã e uma no Mané Garrincha, na vitória sobre o Criciúma – que detém, inclusive, o recorde de público nesta edição do Brasileirão. Entre as nove partidas sob seus domínios, comercializou 461.117 ingressos, que corresponde 11% do público total da Série A.

Disparidade do Flamengo no ranking

A diferença do Rubro-Negro para o segundo colocado, o São Paulo, no ranking de médias de público no Brasileirão 2024 supera os sete mil pagantes. Corinthians e Bahia fecham o G4.

Flamengo e Fluminense são os únicos representantes cariocas entre os dez melhores colocados no ranking. A dupla disputou nove jogos como mandante no primeiro turno desta edição, ao contrário do São Paulo, por exemplo, que jogou dez vezes sob seus domínios.

No ano passado, o Flamengo teve sua melhor média de público dos últimos dez anos: 53.983 torcedores pagantes em 37 jogos. O Rubro-Negro, assim como ocorreu neste primeiro turno, também mandou partidas fora do Maracanã – no Mané Garrincha e no Kleber Andrade.

Média de público Brasileirão 2024

1. Flamengo: 51.235 (9 jogos)

2. São Paulo: 43.856 (10 jogos)

3. Corinthians: 42.180 (9 jogos)

4. Bahia: 37.240 (9 jogos)

5. Palmeiras: 30.928 (10 jogos)

6. Atlético-MG: 30.612 (9 jogos)

7. Athletico: 28.017 (8 jogos)

8. Cruzeiro: 27.884 (8 jogos)

9. Fluminense: 27.549 (9 jogos)

10. Internacional: 24.152 (6 jogos)

Brasileirão 2024: recorde de público

A vitória do Flamengo sobre o Criciúma, em Brasília, registrou o maior público desta edição do Brasileirão. O Mané Garrincha recebeu 60.127 pagantes, cabe pontuar que não há gratuidades em partidas na cidade, e garantiu a maior renda do torneio: R$ 6.601.898,00.

A segunda maior renda da temporada 2024 pertence ao clássico entre São Paulo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil: R$ 7.736.903,00. Aliás, vale mencionar que esse figura como o único duelo que não envolve o Rubro-Negro entre os cinco maiores públicos do Campeonato Brasileiro.

1. Flamengo 2×1 Criciúma: 60.127 pagantes e R$ 6.601.898,00 de renda

2. São Paulo 0 x 0 Palmeiras: 55.694 pagantes e R$ 3.444.111,00 de renda

3. Vasco 1×6 Flamengo: 554.552 pagantes e R$ 3.402.389,00 de renda

4. Flamengo 2×0 Corinthians: 54.005 pagantes e R$ 3.140.722,00 de renda

5. Flamengo 1×2 Fortaleza: 53.555 pagantes e R$ 2.947.820,00 de renda

