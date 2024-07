Matheus Pereira ‘esquece’ o Brasil: ‘Minha seleção é o Cruzeiro’

Um dos destaques absolutos do Campeonato Brasileiro de 2024 é o meia Matheus Pereira. O craque do Cruzeiro destaca-se com boas partidas, gols e assistências. No entanto, a informação que Dorival Júnior analisa o futebol do camisa 10 não tira dele o foco na Raposa.

Questionado sobre a possibilidade de vestir a Amarelinha, Pereira salientou que está concentrado em fazer a equipe crescer.

“Minha seleção no momento é o Cruzeiro, tenho que pensar nisso. Claro que se surgir uma convocação vou ficar muito feliz, mas o Brasil é muito grande, tem muitos jogadores talentosos”, iniciou “MP10”.

Matheus Pereira atualmente é um dos grandes destaques da Raposa. Nesta temporada, o camisa 10 já fez 35 jogos, marcou nove gols e deu dez assistências.

Agradecimento ao Fenômeno

Pereira, aliás, agradeceu ao ex-proprietário da SAF da Raposa, Ronaldo Fenômeno, que o contratou.

“Estou muito feliz, agradecer ao Ronaldo, Pedro Martins, pessoal da direção antiga que fez esse esforço. Minha gratidão total primeiramente a eles que acreditaram que eu poderia agregar de alguma maneira ao Cruzeiro. Não imaginava que estaria acontecendo desse jeito”, finalizou.

