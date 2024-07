Trio de arbitragem feminino estreia na Olimpíada neste sábado

A partida entre as seleções masculinas de Japão e Mali neste sábado (27), pela segunda rodada do Grupo D da Olimpíada, contará com arbitragem feminina brasileira. Afinal, no Estádio de Bordeaux, a árbitra será Edina Alves. Ela contará com as assistentes Neuza Back e Fabrini Bevilaqua. Será a estreia delas nos Jogos.



Também haverá brasileira no árbitro de vídeo. Trata-se de Daiane Muniz. Ela, aliás, já trabalhou anteriormente, no confronto entre Mali e Israel.

Anteriormente, o árbitro Ramon Abatti Abel foi escalado, ao lado dos auxiliares Rafael Alves e Guilherme Dias Camilo, para Estados Unidos x Zâmbia, pelo futebol feminino, nesta quinta-feira.

Ou seja, após o confronto de sábado, todos os sete brasileiros designados para a competição terão estreados.

