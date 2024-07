Neymar curte folga e joga videogame com Mavie

A pequena Mavie está na Arábia Saudita e curte com o papai, Neymar, os dias. Aliás, uma cena bastante interessante e fofa foi postada nas redes sociais nessa sexta-feira (26).



O camisa 10 está com a filha de nove meses brincando de videogame. A foto está no Instagram oficial de Neymar. É possível ver que o atleta jogava Counter-Strike com a pequena no colo.

Aliás, Mavie também deu show de fofura. Ela apareceu usando fones de ouvido e sendo auxiliada nos jogos por Neymar.

Na legenda da foto, Neymar brincou: “CS só assim agora”, brincou o brasileiro. Além de Mavie, o camisa 10 tem outros dois filhos, Davi Lucca, de 12 anos, e a recém-nascida Helena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.