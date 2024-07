São Paulo encerra preparação, e Zubeldía esboça time para pegar Fortaleza

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira (26) a preparação para o duelo contra o Fortaleza, que será realizado neste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía terá um importante desfalque para o confronto.



Afinal, o meia-atacante Lucas Moura recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e não encara o Leão do Pici. Dessa maneira, o jogador ficou fora da viagem para Fortaleza, na tarde desta sexta.

No treinamento, Zubeldía praticamente definiu o substituto de Lucas. Dessa maneira, Wellington Rato deve ser titular na vaga do camisa 7. Erick corre por fora na briga entre os 11 iniciais.

LEIA MAIS: Southampton tenta antecipar chegada de Welington, do São Paulo

O próprio treinador é um reforço para o São Paulo. Afinal, ele não ficou à beira do campo contra o Botafogo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contra o Fortaleza, ele estará de volta e poderá dar instruções aos jogadores.

O Tricolor deve ir a campo com a seguinte escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri.

Em sexto no Brasileiro, com 32 pontos, o São Paulo faz um duelo direto por vaga no G4. Isso porque o Fortaleza é justamente o quarto colocado, com 33 somados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.