Flamengo terá volta de dois jogadores contra o Atlético-GO

O Flamengo terá a volta de dois jogadores para o jogo contra o Atlético-GO, pelo Braisleirão. O volante Pulgar e o lateral-direito Wesley, que não enfrentaram o Vitória por causa de uma gastroenterite e de dores na coxa esquerda, respectivamente, treinaram normalmente e voltam a ficar à disposição.

Bruno Henrique, entretanto, ainda está em fase de transição após a lesão no tornozelo direito e a tendência é continuar fora por mais uma rodada. O atacante já começou a fazer trabalhos em campo, porém de forma separada do grupo, e deve ficar à disposição contra o Palmeiras na semana que vem pela Copa do Brasil.

Com os 37 pontos, o Flamengo ultrapassou o Palmeiras e terminou a 19ª rodada na segunda colocação. Isso porque, o time paulista perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na quarta-feira (24), no Maracanã. Agora, o Mais Querido está atrás apenas do Botafogo, que tem 40.

Agora, o objetivo do Flamengo é vencer o Atlético-GO e diminuir a vantagem para a liderança. A partida será realizada a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (28), no Maracanã.



