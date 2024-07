Jogos Olímpicos: saiba cachê de Lady Gaga e entenda polêmica em show

A cantora Lady Gaga foi uma das atrações durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A americana fez uma apresentação curta, porém deu o que falar por um motivo inusitado. Apesar dos bailarinos executarem a performance ao vivo, a cantora não estava presente, mesmo com um cachê elevado.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, a atuação da cantora foi pré-gravada, horas antes do evento oficial. Os representantes de Gaga não responderam questionamentos sobre os motivos dessa decisão. Mesmo com a ausência, a americana recebeu um cachê de U$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões). Além disso, a organização do evento bancou todos os custos de viagens, passeios e hospedagens, de acordo com o tabloide americano TMZ.

Após o show, Lady Gaga fez uma postagem nas redes sociais para agradecer o convite para o evento. Porém, a cantora não entrou em detalhe sobre a falta no ao vivo.