Manchester City x Milan: escalações e onde assistir

A pré-temporada do futebol europeu segue a todo vapor. Neste sábado (27), Manchester City e Milan se enfrentam às 19h (de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de uma derrota para o Celtic, em um jogo de sete gols no primeiro compromisso da equipe nesta pré-temporada.

Apesar do resultado negativo, Guardiola utilizou 14 jovens do elenco e a expectativa é que o treinador continue dando oportunidade a outros atletas. No entanto, Haaland deve comandar o ataque do time.

Além disso, o City segue sem poder contar com os jogadores que disputaram a Euro 2024 e a Copa América 2024, pois continuam de férias.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan também já entrou em campo e vem de um empate contra o SK Rapid Wien, da Áustria.

Ao mesmo tempo, o Milan vive um período de reconstrução e está no início de trabalho do técnico português Paulo Fonseca.

Até agora, Álvaro Morata, campeão com a Espanha na Euro 2024, é considerado a principal contratação. Ele está de férias após o torneio, assim como outros jogadores que também participaram. Mesmo assim, a equipe conta com nomes importantes como Rafael Leão, Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze.

Manchester City x Milan

Amistoso de pré-temporada

Data e horário: sábado, 27/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Yankee Stadium, em Nova Iorque (EUA)

Manchester City: Stefan Ortega; Rico Lewis, Jahmai Simpson-Pusey, Luke Mbete-Tatu e Wilson-Esbrand; Kalvin Phillips, Nico O’Reilly e James McAtee; Oscar Bobb, Jack Grealish e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Milan: Marco Sportiello; Davide Calabria, Fiyako Tomori, Malick Thiaw e Alessandro Florenzi; Ismael Bennacer e Loftus-Cheek; Samuel Chukwueze, Maldini e Luka Romero; Marco Nasti. Técnico: Paulo Fonseca.

Onde assistir: TNT Sports e Max

