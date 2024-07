Fortaleza x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste sábado (27), às 21h30, no Castelão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca um duelo direto por uma vaga no G-4. O Tricolor Cearense é o quarto colocado com 33 pontos, enquanto o Tricolor Paulista está na sexta posição, com um ponto a menos. Assim, um triunfo para qualquer lado, pode impulsionar na briga pelas primeiras posições.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere

Como chega o Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá desfalques para o duelo contra o São Paulo. Assim, a tendência é que ele repita a última formação que empatou com o Criciúma na última rodada. Contudo, a grande esperança do time fica por conta do atacante Lucero. Afinal, nos últimos dez jogos, ele marcou nada menos que sete gols, três deles contra as boas defesas de Flamengo e Palmeiras. A novidade no time pode ser Zé Welison, que retornou de lesão no último jogo, mas começou a partida no banco de reservas.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo terá a ausência importante do meia-atacante Lucas Moura. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato e Erick brigam pela vaga aberta. Além disso, Calleri, que começou no banco na última partida, deve voltar ao time titular. Assim, André Silva volta para o grupo de suplentes. Por fim, Zubeldía, que cumpriu suspensão contra o Glorioso, também volta ao banco.

FORTALEZA X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 27/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Cardona) e Felipe Jonatan; Hércules (Lucas Sasha), Pedro Augusto, Pochettino, Yago Pikachu e Breno Lopes (Machuca); Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Wellington Rato (Erick), Ferreira e Calleri. Técnico: Zubeldía.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

