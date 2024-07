Palmeiras renova com duas revelações da categoria de base

Nesta sexta-feira (26), o Palmeiras anunciou que o zagueiro Michel e o atacante Luighi renovaram seus contratos junto ao clube. Agora, o acordo de ambos é válido com o Alviverde até dezembro de 2028.

Os dois jogadores estão incorporados ao elenco de Abel Ferreira e, entre eles, Luighi até já participou de alguns minutos do Campeonato Brasileiro. O atacante é uma das esperanças para que as Crias da Academia continuem dando frutos ao Alviverde.

“É uma alegria imensa, o sonho de todo atleta que vem da base é renovar com o Palmeiras no Profissional. Não consigo explicar minha felicidade, agora é focar e ajudar o clube. Tenho de trabalhar e treinar forte para quando a oportunidade aparecer eu dar meu máximo”, disse Luighi.

Enquanto isso, Michel não escondeu a sua felicidade pelo acordo, pois segundo o próprio, o Palmeiras é a sua segunda casa e quer retribuir a confiança da comissão técnica e diretoria.

“Fico muito feliz de continuar escrevendo minha história aqui no clube, fazendo o que vinha fazendo na base. O Palmeiras é minha segunda casa. Que eu possa contribuir da melhor forma possível no Profissional, continuar dando meu melhor e defendendo as cores do Palmeiras. Espero seguir evoluindo, porque as oportunidades aparecem e temos de estar preparados”, afirmou Michel.

Currículos

Pelo Palmeiras, Michel conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022), o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2022), a Copa do Brasil Sub-20 (2022), o Campeonato Paulista Sub-20 (2020, 2021 e 2023), a Copa do Brasil Sub-17 (2019) e a Supercopa do Brasil Sub-17 (2019).

No caso de Luighi, levantou as taças do Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o atacante foi bicampeão do Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

