Sem espaço no Cruzeiro, Cifuentes será negociado com futebol grego

O volante Cifuentes está próximo de deixar o Cruzeiro, e seu provável destino é o Aris Thessaloniki FC, da Grécia. Assim, mesmo emprestado ao atual time celeste, o equatoriano não tem espaço no momento.

Cifuentes, aliás, pertence ao Rangers, da Escócia, e, desse modo, ficaria no Cruzeiro apenas até o final de 2024; porém, adiantará sua jornada no clube mineiro, portanto, será negociado com o futebol estrangeiro.

O jogador fez parte do elenco da seleção do Equador na Copa América dos Estados Unidos, mas, em quatro jogos, não entrou em campo. Sua contratação foi realizada ainda sob a gestão de Ronaldo na SAF cruzeirense.

Cifuentes não tem espaço após contratações no Cruzeiro

Todavia, no time hoje comandado por Fernando Seabra, Cifuentes disputa posições contra Walace, Matheus Henrique e Peralta. Assim, ao todo, ele fez apenas 12 jogos pelo Cruzeiro, e três deles como titular.

Contudo, o Cruzeiro é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro e soma 32 pontos. Assim, entrará em campo no sábado (27) para enfrentar o Botafogo, líder da competição. Jogo marcado para 21h30 (de Brasília).

