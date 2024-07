Bahia x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Internacional e Bahia jogam neste sábado (27/7) na Arena Fonte Nova, às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam com jejum de vitórias no torneio. O Colorado está na 13ª colocação, com 19 pontos, mas com quatro jogos a menos. Em contrapartida, o Tricolor de Aço está na sétima posição, com 31 e tenta voltar ao G4. Este duelo conta com a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h30 com o esquenta que traz as informações das equipes. A narração é de Ricardo Froede.