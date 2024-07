Argentina bate Iraque e se recupera nos Jogos Olímpicos

A Argentina sofreu, mas se recuperou no Grupo B dos Jogos Olímpicos na manhã deste sábado (27/7). Em Lyon, venceu o Iraque por 3 a 1, Com isso vai aos três pontos, o mesmo dos iraquianos. Este grupo se completa com Ucrânia (zero ponto) e Marrocos (três pontos) que ainda se enfrentam neste sábado. Almada, Gondou e Fernández marcaram para os Hermanos. O gol iraquiano foi de Hussein.

Diferentemente da derrota polêmica diante de Marrocos, os argentinos foram superiores durante todo o jogo. Porém, no primeiro tempo, mesmo com maior posse (59%) e mais finalizações (6 a 4), tiveram dificuldade para impor seu melhor futebol. Ainda assim, saíram na frente aos 13 minutos num belo gol de Almada. O jogador, que é o novo reforço do Botafogo, recebeu na área de Álvarez e bateu para fazer 1 a 0. Álvarez e Almada tiveram oportunidades para ampliar. Mas o Iraque equilibrou depois dos 30 minutos e chegou ao empate nos acréscimos, com Hussein escorando cruzamento de Makinazi da esquerda.

No segundo tempo, a Argentina seguiu dominante, rondou muito a área iraquiana e voltou a ficar na frente aos 17. Zenon cruzou e Gondou não desperdiçou. Daí para a frente a Argentina passou a trabalhar ainda mais a bola, buscando ampliar, mas sem dar espaços na defesa. E ampliando no fim num belo gol. Após rápida troca de passes de todo o ataque, Fernández recebeu na entrada da área e bateu no ângulo.

Na última rodada, no dia 30, a Argentina enfrenta a Ucrânia, às 12h, em Lyon com grande chance de avançar de fase. O Iraque terá parada duríssima diante de Marrocos, também em às 12h, em Nice.

Espanha vence e se classifica

Pelo Grupo C, a Espanha foi a campo, em Borfdeaux, também na manhã deste sábado. E bateu a República Dominicana por 3 a 1. López, Baena e Gutierrez fizeram os gols espanhóis. Oca marcou para os dominicanos. Com seis pontos, já está classificada às quartas. Afinal os dominicanos estão com um ponto e Egito e Uzbequistão (que se enfrentam neste sábado e têm um ponto e zero, respectivamente) não podem mais alcançar o selecionado espanhol.

Jogos da 2ª rodada dos Jogos Olímpicos (masculino)

Dia 27/7

(Grupo C) Argentina 3×1 Iraque

(Grupo B) República Dominicana 1x 3 Espanha

12h – (Grupo C) Uzbequistão x Egito

12h – (Grupo B) Ucrânia x Marrocos

14h – (Grupo D) Israel x Paraguai

14h – (Grupo A) Nova Zelândia x EUA

16h – (Grupo D) Japão x Mali

16h –(Grupo A) França x Guiné

