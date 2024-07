Brasil x Japão: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste domingo (28), pela segunda rodada do Grupo C da Olimpíada de Paris. A partida será no Parc des Princes, na capitão francesa, às 12h (de Brasília). A Canarinho vem de vitória na estreia, quando bateu a Nigéria por 1 a 0. A seleção japonesa, por outro lado, perdeu, de virada, para a Espanha por 2 a 1.



A Espanha é quem lidera o Grupo C. Com os mesmos pontos do Brasil, a seleção europeia leva a melhor no gols pró (dois contra um).

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Como está o Brasil

A Seleção Brasileira, que não conseguiu desempenhar um grande futebol na primeira rodada, apesar da vitória, pode contar com uma mudança no time titular. Afinal, a lateral-esquerda Tamires, que foi substituída ainda no primeiro tempo contra a Nigéria, pode iniciar no banco. Assim, Yasmin seria a sua substituta. Já Marta, que fez boa estreia, está com animação em dobro. Afinal chega ao seu jogo 200 com a camisa da Seleção e tenta comandar um triunfo que garantirá a classificação antecipada diante de uma rival muito qualificada.

“Vamos nos recuperar após a estreia e certamente estaremos 100% para este jogo” disse Marta.

Como está o Japão

Apesar da derrota na primeira rodada para a forte Espanha, a expectativa é que o técnico Futoshi Ikeda não faça alterações em sua equipe. Assim, o Japão deve ser o mesmo que iniciou o confronto na estreia, com Hasegawa, Tanaka e Nagano formando o forte ataque.

BRASIL X JAPÃO

Olimpíada 2024 – Segunda rodada – Grupo C

Data e horário: 28/7/2024, 12h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris, (FRA)

BRASIL: Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamires (Yasmin); Yaya, Duda Sampaio, Gabi Portilho e Marta; Ludmila e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

JAPÃO: Yamashita; Minami, Kumagai e Koga; Shimizu, Miyazawa, Fujino e Seike; Hasegawa, Tanaka e Nagano. Técnico: Futoshi Ikeda.

Árbitro: Kim Yu-jeong (KOR)

Auxiliares: Park Mi-suk (KOR) e Joanna Charaktis (AUS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.