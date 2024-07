Atlético de Madrid confirma acerto com Le Normand

O Atlético de Madrid confirmou neste sábado que alcançou um acordo com a Real Sociedad para a contratação do zagueiro Robin Le Normand, que foi campeão da Eurocopa pela Espanha. A transferência será oficializada nos próximos dias, após o retorno do jogador de suas férias.

Aos 27 anos, Le Normand foi um dos destaques no título da seleção espanhola na Euro, atuando como titular. Sob sua contribuição, a Espanha sofreu apenas quatro gols em sete jogos.

Na Real Sociedad, ele também se destacou, sendo fundamental durante a temporada do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, com 43 jogos disputados na última temporada. Em 2022/23, sua presença foi crucial para a melhor campanha do clube em La Liga desde 2002/03.

O Atlético de Madrid enfrentará grandes mudanças em seu setor defensivo para a próxima temporada. Além da chegada de Le Normand, os zagueiros Mario Hermoso, Gabriel Paulista e Stefan Savic deixaram o clube.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.