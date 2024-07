Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (28), às 16 horas, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a segunda posição na tabela, com 37 pontos, o Rubro-negro pode até terminar a rodada na liderança. A luta do Dragão, todavia, é para fugir da lanterna da competição, onde se encontra, com 12 pontos.

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Como chega o Flamengo

A equipe vem de duas vitórias desde a volta dos uruguaios que disputaram a Copa América, mas inegavelmente o rendimento está abaixo do esperado. No entanto, a vitória diante do lanterna é considerada fundamental, pois em seguida o time terá a sequência de jogos mais complicada da temporada até aqui. Incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, os adversários serão o Palmeiras (três vezes), Bolívar (duas), São Paulo e Botafogo.

Por conta disso, é grande a possibilidade de que alguns titulares não sejam utilizados de início neste domingo. Quais serão poupados, contudo, ainda é um grande mistério. Em resumo, porém, Gerson e Pedro, por conta da longa sequência de jogos, são os favoritos para iniciar a partida no banco de reservas. Com isso, são boas as possibilidades de Gabigol iniciar o jogo.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Vagner Mancini, por um lado, perdeu cinco jogadores por suspensão: Alix Vinicius, Guilherme Romão e Emiliano Rodríguez foram expulsos contra o Bahia. Além disso, Alejo Cruz e Max receberam o terceiro cartão amarelo. Para completar, Bruno Tubarão e Jorginho seguem em recuperação física. Em contrapartida, o volante Rhaldney e o atacante Jan Hurtado cumpriram suspensão na última rodada e, portanto, poderão enfrentar o Flamengo.

A tendência é que Pedro Henrique seja titular na zaga, enquanto o colombiano Rodallega entre na lateral-esquerda. Ademais, no ataque, Jan Hurtado substituirá Emiliano Rodríguez. No entanto, há uma dúvida no meio-campo entre Rhaldney e Shaylon.

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 20ª Rodada

Data e horário:28/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Gabigol. Técnico: Tite

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Rhaldney (Shaylon); Janderson, Jan Hurtado (Yony González) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.