Atlético x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Corinthians se enfrentam neste domingo (28), às 19 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, o Galo soma 25 pontos e está em 10º lugar na tabela. Mais abaixo, com 19, o Coritnthians está em 14º e vem de empate com o Grêmio jogando na capital paulista.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo em sistema pay-per-view.

Como chega o Atlético

Após serem liberados pelo departamento médico, o meia Zaracho e o lateral-esquerdo Rubens retornaram às atividades normalmente e estão à disposição do técnico Gabriel Milito.Zaracho ficou um mês sem jogar devido a uma pubalgia, sendo sua última partida em 26 de junho contra o Internacional, na 12ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Rubens enfrentou um período mais longo de afastamento. O lateral, em suma, sofreu lesões no ligamento colateral medial e no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde 17 de abril, quando se machucou contra o Criciúma, na segunda rodada do Brasileirão.

Como chega o Corinthians

Após um primeiro turno bastante conturbado, o Timão começa a respirar. Atualmente, ocupa a 14ª posição na tabela, somando 19 pontos. Ao longo de 19 rodadas, registrou apenas quatro vitórias, acompanhadas por sete empates e oito derrotas.

Com a chegada de Ramón Díaz. em três jogos, o Timão conquistou, em resumo, duas vitórias e um empate. Dessa forma, a equipe emplacou a maior sequência sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Para o próximo jogo, a equipe terá o retorno do zagueiro Gustavo Henrique e do volante Alex Santana, que cumpriram suspensão na última rodada. Em contrapartida, o zagueiro Cacá estará ausente devido ao terceiro cartão amarelo recebido.

ATLÉTICO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data e horário: 28/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Alonso (Otávio) e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco (Fausto Vera), Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique (João Pedro); Matheuzinho, Raniele (Alex Santana), Ryan Gustavo (Charles) e Hugo; Rodrigo Garro, Wesley (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Raphael Pires (Fifa-GO) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

