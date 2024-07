Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (28), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal, que vem de um empate por 2 a 2 contra o Corinthians, está na 17ª posição com 15 pontos. Enquanto isso, o Gigante, que perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, ocupa a 11ª colocação com 23 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite a partida em sistema pay per view.

Como chega o Grêmio

O Grêmio continua na zona de rebaixamento e, ademais, jogará novamente fora de Porto Alegre. Na defesa, a expectativa é pela manutenção de Jemerson, já que Geromel está suspenso. No meio-campo e no ataque, há dúvidas sobre a escalação de Nathan, enquanto Carballo e Aravena estão disponíveis.

Como chega o Vasco

O Vasco, sob o comando interino de Rafael Paiva, atravessa, em resumo, um período relativamente tranquilo nesta temporada. Por não ter jogado durante a semana, chega para o confronto mais descansado, o que pode ser um diferencial. O meia Payet, por fim, permanece fora da equipe.

GRÊMIO X VASCO

Campeonato Brasileiro – 20ª Rodada

Data e horário: 28/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Adson, Praxedes e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Paulo César Zanovelli (Fifa-MG)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

