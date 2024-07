Claudinho, sonho do Flamengo, é titular na goleada do Zenit

Em jogo pela segunda rodada do Campeonato Russo, neste sábado (27/7), o Zenit visitou o Rubin Kazan e detonou: 4 a 0. Com a goleada o time segue na liderança, com seis pontos e saldo de oito gols. O Rubin, que era um dos líderes após a primeira rodada, parou nos três pontos. Glushenkov, Cassierra, o brasileiro Pedrinho (ex-Corinthians) e o francês Wilson Isodor.

Claudinho, que desperta o interesse do Flamengo e quer voltar ao Brasil, começou como titular e teve atuação discreta, sendo substituído aos 19 da etapa final para a entrada de Artur, que deu assistências para o último gol.

Negociação Flamengo-Claudinho-Zenit

A negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho, no momento, está travada. Os cariocas aceitaram a contraproposta de 18 milhões de euros (R$ 116,6 milhões na cotação atual) do clube russo. Mas os europeus pediram o pagamento parcelado em três vezes, o que fez a conversa parar. Claudinho tem 104 jogos pelo Zenit e fez 20 gols.

