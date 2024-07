Santos fecha a venda de Joaquim para clube mexicano

O Santos anunciou, neste sábado (27/7), a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. O negócio fechou em US$ 8 milhões (R$ 45 milhões). O clube santista receberá US$ 5 milhões, pois o restante servirá para quintar a sua dívida com o Tigres ainda pela compra de Soteldo. Mas o Peixe terá de tirar do seu total US$ 1,5 milhão e pagar ao Cuiabá (que tem 30% do total do defensor).

Joaquim era um dos jogadores mais valorizados do elenco santista. Chegou a ser sondado pelo Botafogo. Mas o clube carioca não aceitou pagar o valor que os paulistas queriam. O Tigres topou e levou. O defensor, mineiro de Nova Era, deixa o Santos após dois anos, 66 jogos (27 nesta temporada) e cinco gols.

Raio X de Joaquim

Joaquim começou na base do URT e depois de defender o Paulista e clubes menores, chegou ao Cuiabá em 2021, onde se destacou. Em fevereiro de 2023 foi contratado pelo Santos, que pagou US$ 3 milhões por 60% de seus direitos.

