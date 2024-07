Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Na primeira rodada do returno, Bragantino e Fluminense medem forças neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. De um lado, o Tricolor de Laranjeiras tenta seguir na arrancada depois de duas vitórias seguidas, enquanto, do outro, o Massa Bruta busca encurtar a distância para o G6.

Dessa forma, os donos da casa somam, atualmente, 25 pontos, com dois jogos a menos, a sete do atual 6º colocado, o São Paulo. Os comandados de Mano Menezes, por sua vez, chegaram aos 14 pontos, três de distância para o Cuiabá, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, porém com um jogo a mais.

Onde assistir

O confronto deste domingo (28) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Bragantino

A equipe de Bragança Paulista tem, pelo menos, cinco desfalques certos, a maioria por lesão. Jadsom segue em transição, enquanto Eduardo Sasha tem lesão na coxa direita e Juninho Capixaba, dores no joelho. Cleiton e Pedro Henrique estão suspensos. Por outro lado, o atacante Talisson está recuperado e pode voltar ao time comandado por Pedro Caixinha.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Thiago Santos, que teve uma grande atuação diante do Palmeiras, porém recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Guga, que estava suspenso, ficará como opção no banco de reservas. Felipe Melo, Terans, Lelê e Manoel seguem com suas respectivas recuperações e não devem estar aptos diante do Massa Bruta.

BRAGANTINO x FLUMINENSE

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 28/07/2024, às 11h (de Brasília)

BRAGANTINO: Lucão; Nathan Mendes, Lucas Cunha (Léo Realpe), Eduardo Santos, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Lincoln; Helinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos (Ignácio), Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinell (Nonato), Ganso; Marquinhos, Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

