Fluminense tem extensa lista de pendurados para duelo com o Bragantino

Após duas vitórias consecutivas, o Fluminense tenta seguir a arrancada para, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Assim, a equipe carioca mede forças com o Bragantino, neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Tricolor soma 14 pontos, a três da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá (que tem um jogo a menos). Com a chegada de Thiago Silva, os comandados de Mano Menezes triunfaram nas duas últimas rodadas e não sofreram gols, algo que não aconteceu nas dezesseis primeiras rodadas da competição.

Em campo, o Fluminense terá que tomar cuidado para a sequência da competição. Afinal, tem uma extensa lista de pendurados para o duelo com o Massa Bruta. Entre eles, nomes importantes como Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marquinhos, Martinelli e o próprio técnico Mano Menezes.

Quem está suspenso para a partida é Thiago Santos. O defensor teve uma excelente atuação contra o Palmeiras e encaixou perfeitamente ao lado de Thiago Silva. Por outro lado, o lateral-direito Guga, que havia sido expulso no banco do duelo com o Cuiabá, está à disposição em Bragança Paulista.

Por fim, a tendência é que Marcelo e Germán Cano sejam poupados para o jogo deste domingo (28), conforme noticiado pelo jornalista José Ilan. Com isso, Kauã Elias e Diogo Barbosa devem ser os titulares no ataque e na lateral-esquerda, respectivamente.

