Roger vê injustiça em empate do Inter

Após o empate em 1 a 1 do Internacional com o Bahia, o treinador Roger Machado analisou o jogo. Aliás, aos seus olhos, o Inter foi quem mereceu vencer na Arena Fonte Nova. O Tricolor largou na frente logo aos 12, mas o Colorado igualou aos 44 do segundo tempo.

“O resultado não demonstra o que foi a partida. Foi um primeiro tempo de superioridade do Bahia. Nesse momento de instabilidade, não deixamos de competir. Estávamos suportando a pressão, mas não conseguíamos tratar bem a bola, o que nos tirou confiança. Tomamos um gol de bola parada, o que voltou a acontecer”, lamentou Roger Machado.

Com o resultado, o Inter encontra-se em 14º lugar no Brasileirão, com 20 pontos. O Colorado, porém, tem apenas 15 partidas. Assim, caso vença todas, chega aos 35 e encosta nos líderes da competição. Porém, o time de Roger Machado não vence há sete rodadas.

Fato é que o Inter volta a campo agora no próximo domingo (04), quando recebe o Palmeiras, às 17h, no Beira-Rio. Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, a equipe comandada por Roger Machado tem só o Brasileirão a disputar até dezembro.

