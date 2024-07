Vasco empata com Paysandu e é campeão do Brasileirão Feminino Série A3

O Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 na noite deste sábado (27). Assim, as Meninas da Colina empataram com o Paysandu em 0 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, e carimbaram a conquista. No jogo de ida da decisão, a equipe carioca havia vencido por 2 a 1, em Belém.

Com o empate, o Cruz-Maltino não conseguiu os 100% de aproveitamento, visto que venceu nove dos 10 jogos da competição. No entanto, permaneceu invicta do início ao fim, de forma irretocável. Durante a partida, o time teve a chance de abrir o placar, entretanto o gol foi anulado pela arbitragem, no segundo tempo.

Dessa forma, o Vasco volta a disputar a Segunda Divisão no ano que vem após dois anos na Série A3. Vale lembrar que o acesso já estava garantido desde as semifinais, mas as meninas buscaram o título para a alegria da torcida cruz-maltina. Na artilharia, Maria Vitória, a Mavi, esteve no topo, com 13 gols em 10 jogos.

Antes da decisão, as Meninas da Colina iniciaram a campanha contra o Vila Nova, do Espírito Santo. Em seguida, avançaram ao eliminar a Pinda Ferroviária, Coritiba e, por fim, o Ação (MT). Na fase anterior, ganhou a primeira partida por 1 a 0, e a segunda por 3 a 0.

