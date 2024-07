Thiago Silva divide méritos por defesa ‘invicta’ do Fluminense

O rendimento defensivo do Fluminense inegavelmente melhorou muito desde que Thiago Silva reestreou pelo clube. A partir da partida diante do Cuibabá, a equipe venceu três jogos sem sofrer gols, série que inclui também triunfo sobre o Palmeiras. Neste domingo, após o terceiro 1 a 0 em sequência, desta vez diante do Bragantino, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ídolo e capitão do time dividiu os méritos da melhora defensiva com os companheiros.

“O objetivo é contribuir de todas as formas possíveis. Não participo de todos os jogos, mas sempre que jogo, foco na organização defensiva. Embora não estejamos marcando muitos gols, estamos sofrendo alguns. Quando marcamos poucos gols, a prioridade é melhorar a defesa. Acredito que estamos conseguindo isso. Não é apenas o Thiago Silva; é um esforço coletivo. A marcação começa lá na frente. Hoje, o Marquinhos se lesionou no final do jogo, e tivemos que jogar com um a menos, então foi dedicação de todos. Se cometemos erros sob pressão, ficamos vulneráveis atrás. Nosso foco é na organização defensiva. Felizmente, temos tido sucesso, e é o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols”, analisou.

Thiago reclama do horário do jogo

O zagueiro, contudo, criticou o horário da partida, realizado sob o forte sol no estádio Nabi Abi Chedid.

“As pessoas precisam considerar nossa saúde, a dos atletas. Deveriam deixar de lado o que beneficia aqueles que determinam os horários dos jogos. É quase desumano, tanto para um lado quanto para o outro. Não tem sentido. Tentamos treinar às 9h30 para evitar os horários das 11h e 12h, mas colocam jogos no Brasil nesses horários, sob o calor”, comentou.

Anteriormente, o zagueiro já havia mencionado as dificuldades logísticas do Campeonato Brasileiro como um desafio extra durante sua adaptação ao Fluminense. Sem a expectativa de jogar todas as partidas, Thiago Silva destacou a sequência de jogos durante a semana e nos fins de semana, que ele considera injusta para os atletas. Suas críticas ao horário da partida acrescentam-se à lista de observações.

