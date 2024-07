Flamengo faz lição de casa e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Com gols de Pedro e Arrascaeta, o Rubro-Negro venceu o Atlético-GO por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 20ª rodada. O time comandado pelo técnico Tite foi superior na maior parte dos 90 minutos, aproveitou melhor as oportunidades e venceu com méritos. Assim, assumiu a liderança do campeonato.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 40 pontos e assumiu a liderança pelo critério de desempate, além de possuir um jogo a menos em comparação com os rivais Botafogo e Palmeiras. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), contra o Alviverde, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Flamengo é superior e vence no Maraca

O primeiro tempo foi de domínio do Flamengo. Já desde os primeiros minutos a equipe rubro-negra se impôs e não demorou muito para sair na frente do placar. Após cobrança de escanteio curto, Arrascaeta cruzou na medida e encontrou Pedro, livre no meio da área, para estufar a rede aos 18 minutos e levar a Nação à loucura no Maracanã.

O Flamengo ganhou ânimo com o gol e quase ampliou na sequência com Ayrton Lucas e Varela. Pedro tentou surpreender o goleiro Pedro Rangel em finalização quase do meio de campo, mas não conseguiu. O Atlético-GO foi quase inofensivo e só levou perigo nos acréscimos, mas Matheus Cunha salvou com os pés.

O panorama mudou na etapa final. O Atlético-GO voltou melhor e quase empatou no primeiro minuto, mas Matheus Cunha salvou outra vez. O Dragão marcou alto e obrigou o Flamengo a rifar a posse de bola em algumas ocasiões, além de igualar o número de finalizações. O time goiano assustava principalmente nas investidas com Janderson pela direita.

O Flamengo demorou a se encontrar, mas foi equilibrando as ações após o susto inicial e diminuiu o ímpeto do rival. Dessa forma, não demorou muito para ampliar com Arrascaeta, aos 15 minutos, depois de boa jogada de Ayrton Lucas. Com a vantagem no placar, o Rubro-Negro administrou o resultado e esperou pelo apito final para celebrar a liderança.

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/07/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Wesley, min. 27’/2ºT), Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas (Viña, min. 35’/2ºT); Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Gabriel, min. 27’/2ºT); Luiz Araújo, Everton (Matheus Gonçalves, min. 27’/2ºT) e Pedro (Carlinhos, min. 33’/2ºT). Técnico: Tite

Atlético-GO: Pedro Rangel; Roni (Yony González, min. 31/2ºT), Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Lucas Kal, min. 23’/2ºT) e Baralhas (Shaylon, min. 0’/2ºT); Janderson (Maguinho, min. 32’/2ºT), Luiz Fernando e Hurtado (Derek, min. 23’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Gols: Pedro, aos 18′ do 1ºT (1-0); Arrascaeta, aos 15′ do 2ºT (2-0)

Cartões amarelos: Pulgar, Luiz Araújo e Pedro (FLA); Pedro Henrique e Hurtado (ACG)

