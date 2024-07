Arthur Elias lamenta derrota para o Japão: ‘Jogo viável de ganhar’

A Seleção Brasileira de futebol feminino estava com a classificação garantida para a próxima fase dos Jogos Olímpicos nas mãos. Contudo, nos últimos minutos, a equipe canarinho sofreu a virada do Japão e perdeu por 2 a 1. O resultado amargo refletiu dentro do vestiário. Após o embate, o técnico Arthur Elias revelou a grande decepção das atletas com o revés.

“Se elas não tivessem se chateado por ter levado a virada e por ter perdido um jogo que era viável de ganhar, aí sim eu ficaria decepcionado com as atletas. Acho que tem que doer mesmo, mas também entender o cenário. Eu olho no olho delas e falo a verdade, cobro e elas sabem exatamente o que vão precisar melhorar daqui pra frente”, disse o treinador.

Agora, o Brasil encara a Espanha, atual campeã do mundo, precisando de um resultado positivo ou de uma combinação de resultados pela vaga. O treinador deixou sem definição o time que vai escalar no próximo compromisso e falou da importância de rodar o elenco.

“É muito importante numa fase de grupos a gente colocar as atletas para jogar, assim todas estão não só preparadas no nosso modelo de jogo, nas ideias, no plano de jogo, mas para terem minutagem. É uma competição que significa muito para o futebol feminino brasileiro, para cada uma delas, então eu coloco para jogar e entendo que o trabalho é sempre preparar todas as atletas”, finalizou Arthur Elias.

