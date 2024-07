Fluminense realiza Assembleia Geral para criar empresa que vai gerir Maracanã

O Fluminense realiza, nesta segunda-feira (29), de 9h às 18h, no Salão Nobre de sua sede, em Laranjeiras, uma Assembleia Geral Extraordinária. Ela pretende formalizar a criação da nova empresa que fará a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Assim, a votação acontece por maioria simples com a soma dos votos válidos.

Dessa forma, o sócio precisará apresentar um documento oficial de identidade com foto. Eles precisam ter mais de um ano ininterrupto e completo de associação aos quadros do clube até o dia 24 de junho de 2024 e estar em dia com suas mensalidades até o dia da Assembleia Geral.

O clube não permitirá o uso de telefones celulares, máquinas fotográficas e filmadoras no local de votação. Além da entrada de sócio sem camisa ou em trajes de banho.

Entenda a criação da empresa

Flamengo e Fluminense pretendem criar a Fla-Flu Serviços, empresa para gerir o Maracanã nos próximos 20 anos, depois de vencer a licitação. O Tricolor terá 35% das ações e das receitas, enquanto o rival fica com 65%. Com isso, estão previstos R$ 393 milhões em obras e manutenções das instalações do estádio.

A empresa, portanto, é pautada na modalidade SPE: Sociedade de Propósito Específico, com governança estabelecida. Os dois clubes indicarão três membros cada para o conselho de administração. O Rubro-Negro indicará o presidente do conselho de administração e o diretor financeiro, enquanto o Tricolor vai apontar o nome do novo diretor comercial.

A criação de uma SPE está prevista no artigo 1.11 do edital da licitação para concessão do Maracanã. “O licitante vencedor deverá constituir uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) para a realização das atividades que compõem o OBJETO, que deverá observar as obrigações e limitações constantes do presente EDITAL e do CONTRATO.”