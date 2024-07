Vagiannidis: Panathinaikos joga duro e diz não à nova oferta do Botafogo

O Botafogo obteve um “não” em sua busca pelo lateral-direito Vagiannidis. O jovem lateral-direito, por ora, permanece no futebol grego. Afinal, nesta segunda-feira (29), o Panathinaikos, clube da fera, disse “não” à nova oferta do Glorioso pelo defensor. A informação é da “Novasports TV”.

“O jogador não está à venda”, avisou a publicação.

Na primeira proposta, o Botafogo chegou a 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões). O Panathinaikos considerou o valor baixo. O Glorioso, então, aumentou a oferta (os valores não foram divulgados) e tentou usar o argumento que o lateral poderia sair, de graça, na metade de 2025, ao fim de seu contrato. Mas nada feito. Apesar da simpatia do garoto pelo projeto apresentado pelo Mais Tradicional, os gregos estão irredutíveis.

Além do Botafogo, o Braga, ex-clube do técnico Artur Jorge, também estava de olho em Vagiannidis.

Nesta janela internacional de transferências, o Botafogo já anunciou três reforços. A saber: o volante Allan, ex-Napoli (ITA) e Vasco, o meia Almada, campeão do mundo pela Argentina, e o centroavante Igor Jesus. Martins, ex-Fluminense, já está no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o vínculo com o Glorioso. O clube ainda busca um zagueiro.

