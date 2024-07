Internacional estuda viabilizar retorno de Leandro Damião

O Internacional estuda viabilizar o retorno de Leandro Damião. A diretoria colorada ainda não formalizou uma proposta ao centroavante e aos seus empresários. Ele está livre no mercado após deixar o Coritiba e já recebeu propostas do exterior. Mesmo assim, a sua prioridade é uma permanência no Brasil.

O setor ofensivo foi um dos que mais recebeu novas peças para o elenco. Afinal, chegaram os atacantes Lucas Alario e Rafael Borré para atuar como centroavante. Contudo, ambos não corresponderam às expectativas da torcida e o investimento do clube. O primeiro, aliás, ainda pode deixar o Inter nesta janela de transferências.

Além disso, Valencia e Lucca são outras opções que já estavam no grupo para a função. Apesar disso, ambos já foram desfalques por longo período devido a lesões. No caso do primeiro, também foi ausência em dez partidas consecutivas pela disputa da Copa América com o Equador. Mesmo neste cenário em que foi baixa regularmente, ele é o artilheiro do time na temporada, com oito gols.

Passagens de Damião pelo Internacional

Caso haja concretização da oferta do Inter por Damião e um desfecho positivo nas tratativas, ele daria início a sua terceira passagem. Isso porque, em um primeiro momento, o centroavante defendeu o Colorado entre 2010 e 2013. Neste período, o jogador foi peça essencial na conquista da Libertadores no primeiro ano.

Posteriormente, ele voltou a atuar pelo Internacional entre 2017 e 2018. Damião estava defendendo o Coritiba nesta temporada, mas chegou a um acordo com o clube pela rescisão contratual. No período em que defendeu o Coxa, ele marcou um gol e deu duas assistências em 19 jogos. A última vez que entrou em campo foi quando a equipe paranaense empatou em 1 a 1 com o Paysandu, pela Série B, no dia 7 de julho. Leandro Damião vestiu a camisa do Internacional em 226 oportunidades, anotou 106 gols e deu 13 assistências.

