Jogos Olímpicos: brasileiros do tênis de mesa vivem relacionamento discreto

Destaques da equipe de tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano e Bruna Takahashi mantém um relacionamento amoroso discreto fora do esporte. A dupla reside fora do país e possui poucos registros juntos nas redes sociais. Eles estão em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos.

A discrição sobre o romance é evidenciada, sobretudo, na falta de declarações e fotos juntos em seus perfil em plataformas como o Instagram. A última vez que eles publicaram imagens em um clima de romance, por exemplo, foi em fevereiro, no Valentine’s Day. A data equivale ao Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho no Brasil.

A repercussão da postagem foi tanta que posteriormente até a Federação Internacional de Tênis de Mesa publicou o registro em seu perfil e brincou com a situação.

“Vivemos para esse anúncio de peso”, trazia a legenda da foto.

O casal vive na cidade de Ochsenhausen, na Alemanha. É lá que Calderano e Takahashi treinam com o intuito de preparação para as competições que participam ao longo da temporada.



Hugo Calderano e Bruna Takashi

Hugo Calderano, de 28 anos, é o maior mesa-tenista da bistória do Brasil. Ele soma conquistas em campeonatos internacionais e soma seis medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Atual número 6 do mundo, Calderano é a maior esperança para a conquista de uma medalha inédita na modalidade, asar da forte concorrência dos asiáticos, com destaque para os chinenses.

Bruna Takahashi tem 24 anos e é a atual número 20 do mundo. Entre suas principais conquistas estão as oito medalhas em Jogos Pan-Americanos – cinco de prata e quatro de bronze.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.