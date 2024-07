Três gols em quatro jogos: Kauã Elias vira trunfo no Fluminense

Além da chegada de Thiago Silva e retornos de André (pós-lesão) e Arias (pós-Copa América), o Fluminense tem outra carta na manga para sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Trata-se de Kauã Elias, atacante de 18 anos, revelado no Fluzão.

Cria de Xerém, o jogador marcou três gols nos últimos quatro jogos do Flu, ajudando, assim, na conquista de sete dos 17 pontos (41%) que o Tricolor tem no Brasileirão. Neste recorte, a equipe carioca marcou apenas quatro gols, com o jovem anotando 75% dos tentos tricolores, aliás.

Kauã ganhou a primeira oportunidade como titular com o técnico Mano Menezes no duelo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (28). Ele não decepcionou, marcando o gol único da vitória por 1 a 0. Foi apenas sua segunda aparição no 11 inicial como profissional na carreira – a primeira foi contra o São Paulo, pela sexta rodada do Brasileirão. Nos jogos anteriores, o camisa 39 saiu do banco.

Nesta temporada, já soma 19 partidas. Seus únicos três gols no profissional foram exatamente a da sequência atual: contra Criciúma, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Suas boas atuações chegam em bom momento, já que Germán Cano vive má fase em 2024 – só marcou cinco gols no ano.

Kauã supera, assim, até mesmo John Kennedy por vaga no time de Mano Menezes. Autor do gol mais importante da história do clube (título da Libertadores-2023), JK não repete as boas atuações em 2024, perdendo espaço na equipe. Ele sequer entrou em campo nas últimas três partidas do Tricolor na temporada.

