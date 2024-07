Flamengo x São Paulo (sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (30), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 18h30 (de Brasília). Dez pontos separam as equipes na classificação. O Rubro-Negro, com 25, é o sexto colocado. Se vencer, cola nos líderes. Já o Tricolor, com 15, é o 14°.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está o Flamengo

O Flamengo vem de vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, na Gávea. Essa, aliás, foi a primeira vitória do técnico Filipe Luís dirigindo a equipe como mandante. Para o confronto desta quarta, a tendência é que o treinador não faça muitas alterações na equipe.

Como está o São Paulo

Invicto há seis jogos no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates, o São Paulo quer sair do Rio de Janeiro com três pontos na bagagem para se distanciar dos últimos colocados. Assim, conta com o trio de ataque Caio, Ryan Francisco e Ferreira para buscar o triunfo.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 16ª rodada

Data e horário: 30/7/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Lorran e Shola. Técnico: Filipe Luís.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Lucas Loss e Felipe; Hugo, Alves e Mateus Amaral; Caio, Ryan Francisco e Ferreira. Técnico: Allan Barcellos.

