Vitória desiste de contratação de atacante do Cruzeiro e abre caminho para o América-MG

O Vitória não quer mais contar com o atacante Matheus Davó, que pertence ao Cruzeiro. O jogador que estava nos planos deixou de ser uma opção e abriu caminho para o América-MG, que sonha com a contratação para a disputa da Série B.

O Leão foi intenso no Cruzeiro nos últimos dias e anunciou as contratações do zagueiro Neris e do volante Felipe Machado. Todavia, não concluiu os tratos para ter também Davó.

A justificativa inicial apresentada pela diretoria do Vitória foi a condição física do atleta. Davó se recupera de grave lesão no ligamento cruzado anterior no joelho. Assim, ele não entra em campo desde 25 de novembro de 2023, quando estava no Pafos FC, do Chipre.

O Vitória, afinal, busca reforçar seu elenco para seguir com a luta de permanecer na Série A do Brasileirão. Atualmente, o time está na zona de rebaixamento, com 18 pontos conquistados, na 17ª colocação.

O América, por sua vez, deseja ter Matheus Davó em seu elenco. A ideia do Coelho inicialmente é contratar o atacante por empréstimo até o fim da temporada. Os tratos seguirão para um desfecho nos próximos dias.

